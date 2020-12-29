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На Жовківщині у ДТП з автобусом і вантажівкою загинув 30-річний чоловік

Ольга Денисяка

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Ввечері 28 грудня у селі Боянець Жовківського району Львівщини зіткнулись легковик, вантажівка та автобус. Внаслідок аварії загинув 30-річний водій легкового автомобіля Ford,. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Так, 28 грудня близько 20:00 год. в селі Боянець Жовківського району зіткнулись легковий автомобіль Ford, автобус «Еталон» та вантажівка «Урал 4320».

Внаслідок ДТП загинув 30-річний водій автомобіля Ford. Рятувальники за допомогою гідравлічних інструментів та засобів для видалення скла деблокували тіло загиблого з легкового автомобіля.

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Також внаслідок інциденту отримав травми 20-річний пасажир автобуса. Його з травмами середнього ступеня важкості госпіталізували у Червоноградську міську лікарню.

Загалом на момент зіткнення в автобусі перебувало 8 пасажирів та водій. Причини та обставини ДТП з’ясовують правоохоронні органи.

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Фото: ДСНС 

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