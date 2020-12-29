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На Львівщині за 10 млн відремонтували міст на дорозі Червоноград – Перетоки

Вероніка Рой

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Дорожники завершили ремонт моста на автомобільній дорозі місцевого значення Червоноград –Перетоки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Вартість ремонту становить майже 10 мільйонів гривень. Роботи виконувала підрядна організація «РБП ТРАНС – МОСТ».

«Міст перебував в аварійному стані і створював загрозу життю людей. Дорожники замінили деформаційні шви,  залили нову накладну плиту та влаштували нове асфальтобетонне покриття», – зазначив заступник голови Львівської облдержадміністрації Юрій Бучко.

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За його словами, окрім цього об’єкту цьогоріч ремонтують ще дев’ять мостів на дорогах місцевого значення.

«На ремонтні роботи виділили – понад 70 мільйонів гривень. Наймасштабніший об’єкт – міст у Крушельниці. На наступний рік плануємо розпочати роботи на ще майже 30 мостах. Зараз працюємо над виготовленням проектно-кошторисної документації», – додав Юрій Бучко.

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Фото: ЛОДА

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