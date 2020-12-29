На Львівщині розшукують зниклого 61-річного чоловіка

Поліція оголосила в розшук 61-річного мешканця Буського району, який вийшов з дому та пропав. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

61-річний Григорій Блавацький житель села Новосілки Буського району 22 грудня близько 13.00 вийшов з дому та не повернувся.

Прикмети: зріст 170-172 см, середньої статури, обличчя овальне, ніс прямий, губи тонкі, очі голубі, волосся сиве, пряме, коротко стрижене, брови дугоподібні.

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Був одягнений: дублянка темно-сірого кольору, штани чорного кольору, светр білого кольору з узорами, сорочку чорного кольору, замшеву шапку чорного кольору, шкіряні туфлі чорного кольору.

Усіх, хто може допомогти встановити місцеперебування розшукуваного, прохання зателефонувати за номерами: (067) 94—63-423, (032) 642-16-38 або на оперативну лінію 102.

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