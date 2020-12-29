Алкоголь перевищував норму у 10 разів: у центрі Львова спіймали п’яного водія

У вівторок вночі, 29 грудня, у Львові патрульні затримали водія, рівень алкоголю в крові якого у 10 разів перевищував норму. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Близько 2-ї години ночі патрульні, виїжджаючи з вулиці Коперника на Проспект Свободи, побачили автомобіль BMW, який їхав зустрічною смугою. Він не виконав вимоги дорожніх знаків. Відтак поліцейські прийняли рішення наздогнати і зупинити порушника. До переслідування долучився екіпаж поліції охорони і на вулиці Куліша 26-річного водія зупинили.

Чоловік мав ознаки сильного алкогольного сп’яніння і пристрій Drager підтвердив нетверезість водія. Результат — 2,05 проміле, що в понад 10 разів перевищує допустиму норму в 0,2 проміле.

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На водія винесли постанову за порушення вимог дорожніх знаків та склали протокол за керування транспортним засобом в стані сп’яніння.

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Відео: патрульна поліція