Білорусь почала масову вакцинацію від коронавірусу російською вакциною

Міністерство охорони здоров’я Білорусі оголосило про початок вакцинації в країні після прибуття першої партії російської вакцини «Супутник V». про це з посиланням на білоруські ЗМІ повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні у нас почнеться новий етап – масова вакцинація проти COVID-19. Першими будуть вакциновані медичні працівники, педагоги і ті фахівці, яким з огляду на особливості професії доводиться багато контактувати з людьми. Вакцинація проводитиметься в добровільному порядку», – оголосив міністр охорони здоров’я Білорусі Дмитро Піневич.

Вакцинація в Білорусі почалася дещо раніше запланованого терміну. Раніше глава МОЗ заявляв, що щеплення почнуть робити в січні.

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Що стосується виробництва російської вакцини в Білорусі, то почати його планують у другому кварталі 2021 року. Для цих цілей будуть задіяні два майданчики «Білмедпрепаратів» у Мінську і потужності вітебського підприємства «БілВітуніфарм».

Загалом з початку пандемії в Білорусі підтверджено 188,5 тисячі випадків COVID-19. Білорусь стала першою закордонною державою, яка офіційно зареєструвала російську вакцину.

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