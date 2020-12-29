21 вулиця Львова залишилася без води. Перелік

У вівторок, 29 грудня, у Львові 21 вулиця буде без водопостачання через проведення ремонтних робіт. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.
Через перепідключення новозбудованого водопроводу на вул. С. Бандери без водопостачання сьогодні з 11.15 год. і до 21.00 год. буде низка вулиць.
Зокрема, буде призупинено водопостачання до:
- вул.Городоцька — частково;
- вул. Бой-Желенського — всі будинки;
- вул. Війтовича — всі будинки;
- вул. Героїв Майдану — всі будинки;
- вул. Глінки — всі будинки;
- вул. Зарицьких — всі будинки;
- вул. Кастелівка — всі будинки;
- вул. Котляревського — всі будинки;
- вул. Левинського — всі будинки;
- вул. Лукаша — всі будинки;
- вул. Меретина — всі будинки;
- вул. Ангеловича — всі будинки;
- вул. Озаркевича — всі будинки;
- вул. Остроградських — всі будинки;
- вул. Похила — всі будинки;
- вул. Рилєєва — всі будинки;
- вул. Романицького — всі будинки;
- вул. Сєченова — всі будинки;
- вул. Старицького — всі будинки;
- пл. Шашкевича — всі будинки;
- вул. Шептицьких — всі будинки.
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Вероніка Рой