21 вулиця Львова залишилася без води. Перелік

У вівторок, 29 грудня, у Львові 21 вулиця буде без водопостачання через проведення ремонтних робіт. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Через перепідключення новозбудованого водопроводу на вул. С. Бандери без водопостачання сьогодні з 11.15 год. і до 21.00 год. буде низка вулиць.

Зокрема, буде призупинено водопостачання до:

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вул.Городоцька — частково;

вул. Бой-Желенського — всі будинки;

вул. Війтовича — всі будинки;

вул. Героїв Майдану — всі будинки;

вул. Глінки — всі будинки;

вул. Зарицьких — всі будинки;

вул. Кастелівка — всі будинки;

вул. Котляревського — всі будинки;

вул. Левинського — всі будинки;

вул. Лукаша — всі будинки;

вул. Меретина — всі будинки;

вул. Ангеловича — всі будинки;

вул. Озаркевича — всі будинки;

вул. Остроградських — всі будинки;

вул. Похила — всі будинки;

вул. Рилєєва — всі будинки;

вул. Романицького — всі будинки;

вул. Сєченова — всі будинки;

вул. Старицького — всі будинки;

пл. Шашкевича — всі будинки;

вул. Шептицьких — всі будинки.

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