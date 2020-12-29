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21 вулиця Львова залишилася без води. Перелік

Вероніка Рой

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У вівторок, 29 грудня, у Львові 21 вулиця буде без водопостачання через проведення ремонтних робіт. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Через перепідключення новозбудованого водопроводу на вул. С. Бандери без водопостачання сьогодні з 11.15 год. і до 21.00 год. буде низка вулиць.

Зокрема, буде призупинено водопостачання до:

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  • вул.Городоцька — частково;
  • вул. Бой-Желенського — всі будинки;
  • вул. Війтовича — всі будинки;
  • вул. Героїв Майдану — всі будинки;
  • вул. Глінки — всі будинки;
  • вул. Зарицьких — всі будинки;
  • вул. Кастелівка — всі будинки;
  • вул. Котляревського — всі будинки;
  • вул. Левинського — всі будинки;
  • вул. Лукаша — всі будинки;
  • вул. Меретина — всі будинки;
  • вул. Ангеловича — всі будинки;
  • вул. Озаркевича — всі будинки;
  • вул. Остроградських — всі будинки;
  • вул. Похила — всі будинки;
  • вул. Рилєєва — всі будинки;
  • вул. Романицького — всі будинки;
  • вул. Сєченова — всі будинки;
  • вул. Старицького — всі будинки;
  • пл. Шашкевича — всі будинки;
  • вул. Шептицьких — всі будинки.

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