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Забавляючись рушницею, мешканець Стрийщини підстрелив перехожого

Наталя Дуляба

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Під час розваг із товаришами 44-річний мешканець Стрийського району підстерлив із рушниці перехожого. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Інцидент стався у понеділок, 28 грудня, у селищі Розвадів Миколаївського району. Поблизу залізничної станції 44-річний житель Стрийщини влаштував зі своїми товаришами стрілянину з пневматичної рушниці по мішенях.

Під час таких розваг куля влучила в перехожого, 59-річного місцевого мешканця, і поранила його передпліччя.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Рушницю у порушника вилучили, наразі триває слідство.

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