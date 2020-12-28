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З початку року на Львівщині патрульні спіймали 29 тисяч водіїв за перевищення швидкості

Вероніка Рой

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Від початку року патрульні Львівської області винесли майже 29 тисяч постанов за порушення швидкісного режиму. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Від початку року патрульні Львівської області винесли 28916 постанов за перевищення швидкості. А саме:

  • 27792 постанови за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 км/год. За це передбачений штраф у розмірі 255 гривень;
  • 1124 постанови за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 50 км/год. За це передбачений штраф в розмірі 510 гривень.

Патрульні нагадують, що в межах населених пунктів водії транспортних засобів мають рухатись зі швидкістю 50 км/год.

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«Саме така швидкість є оптимальною для руху в межах населених пунктів. Адже за умов щільного трафіку на більшій швидкості шанси водія вчасно зреагувати на небезпеку суттєво зменшуються. До того ж, значно подовжується і гальмівний шлях», – наголошують поліцейські.

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