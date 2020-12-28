З початку року на Львівщині патрульні спіймали 29 тисяч водіїв за перевищення швидкості

Від початку року патрульні Львівської області винесли майже 29 тисяч постанов за порушення швидкісного режиму. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Від початку року патрульні Львівської області винесли 28916 постанов за перевищення швидкості. А саме:

27792 постанови за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 км/год. За це передбачений штраф у розмірі 255 гривень;

1124 постанови за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 50 км/год. За це передбачений штраф в розмірі 510 гривень.

Патрульні нагадують, що в межах населених пунктів водії транспортних засобів мають рухатись зі швидкістю 50 км/год.

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«Саме така швидкість є оптимальною для руху в межах населених пунктів. Адже за умов щільного трафіку на більшій швидкості шанси водія вчасно зреагувати на небезпеку суттєво зменшуються. До того ж, значно подовжується і гальмівний шлях», – наголошують поліцейські.

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