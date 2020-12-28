В дитячій лікарні на Орлика лапароскопічно видалили пухлину 4-річній дитині

У відділенні хірургії вроджених вад розвитку міської дитячої клінічної лікарні Львова прооперували 4-річну дівчинку, в якої виявили пухлину, діаметром до 15 мм, яка спричиняла постійні болі і проявлялась ознаками кишкової непрохідності. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

До медиків звернулися батьки 4-річної дівчинки зі скаргами на болі у животі. Провівши необхідні дослідження, було виявлено пухлину діаметром до 15 мм, оточену запальними регіональними лімфовузлами. Це і спричиняло постійні болі та проявлялось ознаками кишкової непрохідності.

За словами завідувачки відділення хірургії вроджених вад розвитку лікарні Галина Курило, пухлина щільно зрослась із оточуючими тканинами, була поряд з біфуркацією аорти, практично над центральною веною, що є життєво важливим у кровопостачанні і житті пацієнта.

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«Об’єм черевної порожнини у 4-річної дитини дуже не великий і рухи хірурга, що оперує 3-міліметровим інструментом дуже обмежені, практично ювелірні. Пухлину буквально по міліметрах відділяли від судин. Але ми це зробили, пухлина видалена лапароскопічно разом з оточуючими лімфовузлами і без ускладнення. Було кілька дуже напружених моментів, адже доля секунди – і могла виникнути серйозна кровотеча, чи інше ускладнення. Але все вийшло чудово, операція тривала до 2,5 годин, гістологічно пухлина доброякісна, і на животику у дитини три практично невидимі проколи до 3 мм. На 3-й день дитина виписана додому з нормальними клінічними показниками», – розповіла Галина Курило.

Операція пройшла успішно, дівчинку виписали додому.

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