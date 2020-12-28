Шкарлет хоче трансформувати ЗНО

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що МОН вже має напрацювання щодо трансформації зовнішнього незалежного оцінювання. Зокрема, вони стосуються вступу до вишів контрактників та осіб, які вже працюють.Про це він сказав в інтерв’ю Страна.ua.

За його словами, ЗНО – це інструмент оцінки якості знань, отриманих під час навчання на конкретній освітній програмі. За спілкуванню з роботодавцями зрозуміло, що їм на роботу потрібні не ті випускники, які тільки здали ЗНО, а ті, які володіють певними навичками.

«У нас вже є напрацювання по трансформації ЗНО. Його звичайно ж потрібно залишити, але в специфічній формі. Наприклад, у вигляді тесту на здатність до навчання – як варіант для людей, у яких вже є страховий стаж. Для тих, хто вступає на бюджет, ЗНО потрібно точно. А ті, хто планує навчатися на платній основі, на контракті, можуть складати це ЗНО у вигляді тесту на здатність до навчання», –сказав міністр.

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Він пояснив, що такий тест умовно можна назвати тестом на IQ.

«У багатьох країнах це є (наприклад, США, Ізраїль, Японія). Що для нас важливо: поставити якомога більше перепон до вступу в заклади вищої освіти? Або дати випускникові конкурентні переваги? Є країни з іншим підходом, де виші приймають усіх без розбору, але в процесі навчання на першому, другому, третьому, випускному курсі нездатних учнів відсівають. Важливо же, які конкурентні переваги людина отримає після того, як закінчив вчитися, для того, щоб йти далі й показати всі свої кваліфікаційні здібності, заявити про себе як про фахівця високого рівня. Вважаю, що в Україні подібна, але своя модель, можлива», – додав Сергій Шкарлет.

Про те, яким буде ЗНО у 2021 році, читайте за посиланням.

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