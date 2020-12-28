У Львові трирічна дитина отруїлась чадним газом

27 грудня у будинку на вулиці Корольова у Львові двоє дорослих та трирічна дитина отруїлись чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.
Інцидент стався близько 21:55 год. у квартирі багатоповерхівки на вулиці Корольова, 7.
«Ймовірно, чадним газом 3 особи, у тому числі 1 дитина 2017 року народження. Потерпілих у стані середнього ступеня важкості госпіталізували у медзаклади Львова та області», – йдеться в повідомленні.
Обставини події встановлюються.
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Ольга Денисяка