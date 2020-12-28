Новий рік та Різдво в Органному залі: концертна програма

Львів’ян кличуть святкувати Новий рік та Різдво, насолоджуючись колядками та вічною класикою Баха й Вівальді в Органному залі, який підготував цілу концертну програму. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському органному залі.

Середа, 30 грудня, 19:00 год. Цикл Ференца Ліста «Різдвяна ялинка», який прозвучить у виконанні Світлани Позднишевої. Слухачам обіцяють захоплюючу святкову історію та справжню різдвяну казку.

Також насолодитись «Різдвяною ялинкою» Ференца Ліста в Органному залі можна буде 3 січня (19:00 год.), 5 січня (17:00 год.) та 7 січня (14:00 год.).

Реклама партнерів

Четвер, 31 грудня, 15:00 год. Солістки Органного залу зіграють особливі програми для створення святкового настрою.

П’ятниця, 1 січня, 16:00 год. Солістка Органного залу Надія Величко виконає найвідоміші твори Вівальді в органній обробці.

Субота, 2 січня, 14:00 год. – музика Баха у виконанні Олени Мацелюх. О 19:00 год. лунатимуть «Пори року» Вівальді для органа та скрипки від Надії Величко й Адріана Боднара.

Неділя, 3 січня, 14:00 год. – «Популярна Рідзвяна класика» у виконанні органістки Надії Величко, о 17:00 год. – Олена Мацелюх виконуватиме твори генія Й.С. Баха. 19:00 год. – Різдвяна органна класика, Світлана Позднишева.

Понеділок, 4 січня,14:00 год. В Органному залі можна буде насолодитись кращими творами епохи бароко від Олени Мацелюх. О 19:00 год. лунатиме «Популярна Різдвяна класика» від Надії Величко.

Вівторок, 5 січня, 14:00 год. – «Популярна»Різдвяна класика» від Олени Мацелюх. 17:00 год. – «Різдвяна казка», Світлана Позднишева. О 19:00 год. всіх кличуть послухати славетні «Пори року» Вівальді та Баха у виконанні Олени Мацелюх, Адріана Боднара та Ольги Куц.

Середа, 6 січня, 19:00 год. – Різдвяний фортепіанний речиталь від Андрія Макаревича. О 21:00 лунатимемузика Баха у виконанні Олени Мацелюх.

Четвер, 7 січня, 14:00 год. – Різдвяна органна класика від Світлани Позднишевої, о 17:00 год. в Органному залі звучатиме музика Бароко у виконанні Олени Мацелюх, а о 19:00 год. – Різдвяний органний вечір від Надії Величко.

Вартість квитків стартує від 100 грн. Всі деталі – за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.