На Донбасі травмувався український військовий

У зоні бойових дій на Донбасі бойовики за минулу добу, 27 грудня, сім разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовий отримав бойове травмування. Про це Львівському порталу повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Так, поблизу Водяного бойовики застосували міномети 120-го та 82-го калібру, а також гранатомети різних систем. Там військовий і отримав травмування. Його швидко доставили до лікувального закладу, де надають необхідну медичну допомогу.

Також бойовики здійснив обстріли неподалік Лебединського, Мар’їнки та Авдіївки. На порушення припинення вогню бойовиками українські військові відкрили вогонь у відповідь.

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Від початку поточної доби, 28 грудня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, в передмісті Авдіївки бойовики відкривали вогонь з підствольного гранатомета. Обстріл був неприцільним, тому вогонь у відповідь українські військові не відкривали.