ЛОДА хоче заманити азербайджанців на курорти Моршина і Трускавця

У Львівській ОДА хочуть повернути азербайджанських туристів на оздоровчі курорти Моршина, Східниці і Трускавця, яких суттєво поменшало через пандемію коронавірусу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі облдержадміністрації.

Управління туризму ЛОДА днями взяло участь в онлайн-засіданні українсько-азербайджанської робочої групи щодо співробітництва у сфері туризму. Під час заходу сторони обговорили подальше співробітництво під час COVID-19, потенціал розвитку співпраці в оздоровчому туризмі та організацію першого азербайджансько-українського туристичного форуму у Баку.

Львівщина також подала свої пропозиції щодо співпраці з Азербайджаном, які згадана робоча група затвердила. Зокрема, йдеться про відновлення прямого авіасполучення між Львовом та Баку, яке було з кінця 2019 року, втім навесні цього року рейси скасували через пандемію.

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Також у ЛОДА планують налагодити співпрацю туристичних компаній Азербайджану з оздоровницями Львівщини, насамперед із Трускавцем, Моршином і Східницею.

Саме ці два кроки у туристичній співпраці з Азербайджаном у ЛОДА вважають важливими зараз, оскільки азербайджанці є одними з поціновувачів оздоровчих курортів Львівської області.

«Азербайджанські туристи для України, й зокрема Львівщини, дуже важливі. Найперше йдеться про оздоровниці, Трускавець та Моршин. Там громадяни цієї держави є одними з найчастіших іноземних гостей. А відколи перестав функціонувати прямий авіарейс, азербайджанці під час карантину задля того, щоб дістатися в Трускавець, готові навіть через Туреччину їхати. Хоча б цей приклад свідчить про важливість оздоровчого туризму Львівщини і потребу поліпшення транспортного сполучення», – пояснив заступник голови ЛОДА Юрій Холод.

Для того, аби туристи з Азербайджану могли без труднощів під час карантину в’їжджати в Україну для оздоровлення, українсько-азербайджанська робоча група має напрацювати правила в’їзду й перебування громадян. Це ж має зробити зі свого боку й Азербайджан для українців.

Також робоча група домовилась про перехресну промоцію туристичних продуктів України та Азербайджану, про організацію двосторонніх бізнес-візитів, візитів органів влади та асоціацій.

Водночас у ЛОДА додають, що управілння туризму має тривалу співпрацю з Азербайджаном – торік у Баку Львівщина презентувала свої туристичні пропозиції на міжнародній виставці «Туризм і Подорожі» AITF2019.

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