За ніч патрульні Львівщини впіймали 12 нетверезих водіїв

У ніч на 28 грудня патрульні Львівщини склали 12 протоколів на водіїв, які перебували за кермом у стані наркотичного або алкогольного сп’яніння. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції області.

Як зазначається, цієї ночі патрульні Львівської області склали 12 протоколів за ст.130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП на водіїв, які керували транспортними засобами під дією наркотиків чи алкоголю.

«Водії, не псуйте собі свята і пам’ятайте, що штраф і позбавлення водійського посвідчення – це найменше покарання за ваш вчинок. Наслідки можуть бути непередбачуваними: ДТП, травми, загибель», – мовиться у повідомленні патрульних.

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