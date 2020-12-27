Де у Львові 28 грудня не буде води. Адреси

Частина вулиць Сихівського та Галицького районів Львова завтра, 28 грудня, будуть без води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Завтра, 28 грудня, працівники підприємства планують проводити ремонтні роботи на водомережах. Внаслідок планових робіт буде призупинено подачу води до певних вулиць міста. Як пояснили в ЛМКП «Львівводоканал», працівники будуть проводити перепідключення аварійної ділянки водопроводу діаметром 500 м на вул. Зеленій на території Снопківського парку. Відтак, водопостачання на деяких вулицях буде призупинене з 08.00 до 20.00 год.

Буде припинено водопостачання в Сихівський та Галицький райони, обмежені вулицями: Зелена, 111−161, 130−210, Бучми, Дунайська, Пасіки Галицькі, Дж. Вашингтона, 7б, 7 В, Зубрівська, 2−24, Дністерська, Луганська, Навроцького, Керченська, Вулецька, Півколо, Простора, Липова Алея, Вигін, Раковського, Угорська, Жасминова, Орлина, Радість, Бузкова, Білоцерківська, Простора, просп. Червоної Калини, 1−57а, 2−30, Пирогівка, Кримська, Колодязна, Меблярська, Сливова, Шахтарська, Тернопільська, Стуса, 21−57, 4−38, Листопадна, Танячкевича, Карбишева, Литвиненка, Героїв Крут, Кам’янецька, Сумська, Рахівська, Розбіжна, Росиста, Вітрякова, Бережанська, Рівнинна, Сусідня, Козловського, Ромашкова, Рядова, Бруснична, Колодзінського, Колійна, Гостинна, Рожева, Райдужна, Довженка, Персенківка, Манастирського, Хортицька, Рядова, Бруснична, Свидницького, Сливова.

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Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка магістральної та вуличної мережі. В період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.