У РНБО розкритикували ідею Зеленського мобілізувати чоловіків та жінок у разі нового нападу РФ

Ідея президента України масово мобілізувати жінок і чоловіків в разі нового нападу Росії – нереалістична, бо більшість українців не готові до цього ідеологічно і не навчені. Про це заявив заступник секретаря РНБО генерал-майор Сергій Кривонос, інформує «Новое время».

Він стверджує, що оточення президента України Володимира Зеленського переконує голову держави, що мобілізувати жінок та чоловіків у разі нового нападу Росії можливо. Однак якщо це й можна зробити в теорії, то на практиці цього не станеться.

«Це (оточення президента, – ред.) розповідають президенту, що вони це спроможні зробити (масово мобілізувати жінок і чоловіків в разі нового нападу Росії, – ред.). А ми, які це пройшли і бачили це в своїх реаліях, –ми розуміємо, що навіть якщо теоретично ми зможемо мобілізувати жінок і чоловіків – а чи навчені ці люди тримати зброю в руках? Ні. Чи люди ці хочуть це робити? Ні», – сказав Кривонос.

Реклама партнерів

За словами генерал-майора, в Україні патріотизм «не підтримується на рівні держави» і 2014 рік – цьому показник. Кривонос вважає, що держава повинна виховувати мобілізаційний резерв, зокрема ідеологічно.

«У нас патріотизм не підтримується на рівні держави, і 2014 рік показав, що величезна кількість мобілізованих йшла воювати, але ще більша кількість – тікала від мобілізації. Тікала. І 2018 рік, коли ввели воєнний стан, також показав, що величезна кількість втекла від мобілізації. Тому держава повинна виховувати цей мобілізаційний резерв, і ідеологічно також. Це не за рік досягається. Це по-перше», – констатував заступник секретаря РНБО.

Також Кривонос наголосив, що, навіть повністю мобілізувавши людей, їх треба навчити, що й як на полі бою:

«По-друге, ми повинні розуміти, що, навіть мобілізувавши людей, ми їх повинні ще навчити. Тому що ми ж не воюємо м’ясом, не кидаємо людей десятками тисяч. З іншого боку, подивіться на досвід вірменсько-азербайджанської війни. Вона показала, що невелика кількість особового складу у взаємодії з технікою при правильно спланованих операціях дозволяє досягти високих результатів. Тому величезна кількість мобілізованих людей не вирішить питання спроможності протидіяти ворогу».

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно Володимир Зеленський в одному з інтерв’ю заявив, що у разі нападу РФ на Україну з боку окупованого нею Криму може розпочатися велика війна і будуть мобілізовані і чоловіки, й жінки.