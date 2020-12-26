У Миколаївському районі четверо людей потрапили до лікарні через отруєння чадним газом

У с. Рудники Миколаївського району четверо осіб отруїлося чадним газом у приватному житловому будинку. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Інцидент трапився 25 грудня близько 23:40 год. Постраждалих у стані легкого ступеню важкості було госпіталізовано у Миколаївську центральну районну лікарню.

Обставини події з’ясовуються.

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Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.