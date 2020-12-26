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У Львові облаштували першу двоповерхову «котохатинку»

Соломія Головіна

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У Львові облаштували першу двоповерхову «котохатинку». Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила зоозахисниця Олена Остимчук.

 

Котячий будиночок встановили 25 грудня, щоб тваринки могли тут ховатися і грітися взимку.

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«У Львові встановили перший «Котодім»… В нас немає ні притулку, і не завжди всі є людьми, бо закривають підвальні віконця, хоча ухвалою ЛМР закривати входи в підвали та на горища заборонено. Бо всі коти є частиною екосистеми Львова. Такі Хатинки дають можливість вижити безпритульним котикам», – зазначила Олена Остимчук.

Нагадаємо, влітку у Львові облаштували перші «котівнички» (місця годування котів). Як вони виглядають, можна подивитися тут.

Фото: Facebook/Олена Остимчук

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