Правоохоронці затримали водія ВАЗу, який насмерть переїхав пенсіонерку у Золочеві

Поліцейські затримали водія, причетного до скоєння смертельної ДТП у Золочеві, яка сталася 24 грудня. Місцевий мешканець на ВАЗі насмерть переїхав пенсіонерку, що переходила дорогу на пішохідному переході. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 грудня близько 16:50 год. на вулиці Січових Стрільців у місті Золочів.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ-2107», 20-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на літню жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу.

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Від травм, отриманих внаслідок ДТП, 69-річна жителька Золочева, померла на місці події.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини, за процесуального керівництва Золочівської місцевої прокуратури, повідомили водію «ВАЗ-2107» про підозру в скоєнні злочину, передбаченому ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За скоєне підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.