Під час пожежі у вагоні потяга на Полтавщині загинуло двоє людей

На Полтавщині під час пожежі у вагоні потягу загинуло двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДСНС Полтавської області.

Інформація про пожежу надійшла рятувальникам 25 грудня о 20:56 год.

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Зазначається, що пожежа спалахнула у с. Копили Полтавського району на території виробничого структурного підрозділу «Центру механізації колійних робіт» філії «Центру з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця».

Вогнеборцям вдалося ліквідувати займання через більш як три години. Під час ліквідації пожежі було виявлено тіла двох громадян. Вогнем знищено внутрішнє обладнання, облицювання стін та стелі вагону.

До гасіння залучалося 8 чоловік особового складу 2-ї та 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 3 одиниці техніки. Причина пожежі встановлюється.

Фото: ДСНС