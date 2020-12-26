На Радехівщині вогонь знищив дерев'яну церкву

У с. Грицеволя Радехівського району пожежа знищила дерев’яну церкву. Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області.

Інформація про займання надійшла рятувальникам 25 грудня о 21:08 год. На момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів будівля храму була повністю охоплена вогнем.

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Пожежу вдалося ліквідувати о 23:13 год. Вогонь знищив церкву, вдалося врятувати лише дзвіницю.

Зазначається, що внаслідок пожежі отримав опіки шиї, обличчя та верхніх кінцівок 17-річний хлопець. Він відмовився від госпіталізації.

До ліквідації займання залучалось 8 одиниці спецтехніки та 34 чоловіки особового складу.

Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

Фото: ДСНС Львівщини