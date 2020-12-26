ОСТАННІ НОВИНИ

На Радехівщині вогонь знищив дерев'яну церкву

Соломія Головіна

|

У с. Грицеволя Радехівського району пожежа знищила дерев’яну церкву. Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Інформація про займання надійшла рятувальникам 25 грудня о 21:08 год. На момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів будівля храму була повністю охоплена вогнем.

Реклама партнерів

Пожежу вдалося ліквідувати о 23:13 год. Вогонь знищив церкву, вдалося врятувати лише дзвіницю.

Зазначається, що внаслідок пожежі отримав опіки шиї, обличчя та верхніх кінцівок 17-річний хлопець. Він відмовився від госпіталізації.

До ліквідації займання залучалось 8 одиниці спецтехніки та 34 чоловіки особового складу.

Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

Фото: ДСНС Львівщини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая
Анастасія ПИЖ
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая

День святого Миколая – це свято, яке уособлює маленьке диво. По одній із оповідей усе розпочалося ще в далекій давнині, ...

Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая
Дарина ВОЗНЯК
Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая

День святого Миколая – одне з найулюбленіших свят українських дітлахів. Та не всі вони мають нагоду відчути святковий ду...

Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові

На новорічні та різдвяні свята мешканці Львівщини традиційно збирають за одним столом рідних людей і найближчих друзів. ...

Імунітет проти COVID. Корисні лайфхаки для його зміцнення
Соломія ГОЛОВІНА
Імунітет проти COVID. Корисні лайфхаки для його зміцнення

Ось уже майже рік, як в світі вирує пандемія коронавірусу. Поки всі ми з нетерпінням чекаємо на вакцину, дуже важливо зн...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...