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Папа Римський у різдвяному посланні побажав Україні миру

Вероніка Рой

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Папа Римський Франциск у традиційному різдвяному посланні Urbi et Orbi побажав Україні миру. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Радіо Ватикану.

 

Понтифік побажав миру усім людям, виокремивши конфлікти в Україні і Нагірному Карабаху.

«Нехай же cин всевишнього підтримає зусилля міжнародної спільноти та залучених країн у дотриманні припинення вогню в Нагірному Карабасі, а також у східних регіонах України, та сприянні діалогові як єдиному шляху, що веде до миру та примирення», – сказав Папа Франциск.

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Через карантинні обмеження площа Святого Петра, на якій щороку збиралися десятки тисяч прочан з усіх куточків світу, цього разу була порожньою. Тому цьогорічне послання Папа Римський виголосив не з лоджії базиліки, а із розташованого поруч Залу благословень.

Франциск у промові згадав про відкриття вакцин від короновірусу, назвавши цю подію проблиском надії у період непевності.

«Але щоб ці світла могли просвітити ввесь світ і принести надію, вони повинні бути доступними для всіх», – наголосив він, підкреслюючи, що «не можемо також дозволити, аби нас переміг вірус індивідуалізму».

«Прошу всіх: керівників держав, підприємства, міжнародні організації підтримувати співпрацю, а не конкуренцію, та подбати про вирішення для всіх, вакцини для всіх, особливо, для найуразливіших і потребуючих в усіх регіонах планети. На першому місці – найуразливіші та потребуючі», – сказав глава Католицької церкви.

Нагадаємо, 25 грудня увесь католицький свят святкує Різдво Христове за Григоріанським і Новоюліанським календарями.

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Фото: Радіо Ватикану

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