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На Сокальщині під час пожежі у будинку згорів 49-річний чоловік

Вероніка Рой

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У Сокальському район вранці у п’ятницю, 25 грудня, виникла пожежа у будинку, під час якої загинув 49-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Львівщини.

 

Пожежа трапилася 08:10 в цегляному житловому будинку у селі Тартаків Сокальського району на вул. Шептицького, 35. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику вогонь швидко поширився горючими конструкціями будівлі.

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Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло 49-річний чоловік.

О 08:36 вогнеборці локалізували пожежу, та о 09:30 ліквідувати. Внаслідок пожежі вогнем знищено дах, дерев’яне перекриття, речі домашнього вжитку.

До ліквідації пожежі залучалось троє рятувальники особового складу та 1 одиниця спецтехніки. Обставини події та причини виникнення займання встановлюються.

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Фото: ДСНС

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