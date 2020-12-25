На Сокальщині під час пожежі у будинку згорів 49-річний чоловік

У Сокальському район вранці у п’ятницю, 25 грудня, виникла пожежа у будинку, під час якої загинув 49-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Львівщини.
Пожежа трапилася 08:10 в цегляному житловому будинку у селі Тартаків Сокальського району на вул. Шептицького, 35. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику вогонь швидко поширився горючими конструкціями будівлі.
Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло 49-річний чоловік.
О 08:36 вогнеборці локалізували пожежу, та о 09:30 ліквідувати. Внаслідок пожежі вогнем знищено дах, дерев’яне перекриття, речі домашнього вжитку.
До ліквідації пожежі залучалось троє рятувальники особового складу та 1 одиниця спецтехніки. Обставини події та причини виникнення займання встановлюються.
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Фото: ДСНС
Вероніка Рой