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Сусід врятував чоловіка під час пожежі у будинку на Радехівщині

Вероніка Рой

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У четвер, 24 грудня, у Радехівському районі виникла пожежа у житловому будинку. Власнику помешкання, який перебував всередині під час пожежі, допоміг вийти сусід. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Львівщини.

 

Пожежа трапилася в дерев’яному житловому будинку селі Бабичі Радехівського району. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику житловий будинок вже був охоплений вогнем. Полум’я швидко поширилося дерев’яними конструкціям.

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Про пожежу повідомив сусід, який також першим прибіг на місце події і допоміг вийти з будинку потерпілому. Внаслідок пожежі отримав опіки ІІ ступеня, лівої кисті чоловік, що проживав в цьому будинку. Потерпілого в стані середньої важкості госпіталізовано у Радехівську центральну районну лікарню.

Пожежу вдалось локалізувати о 23:39 та ліквідувати о 00:25. Однак житловий будинок знищено вогнем.

До ліквідації займання залучалось чотири рятувальники та 2 одиниці спецтехніки. Причини та обставини події встановлюються.

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Фото: ДСНС

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