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Трьох юнаків з Жовківщини, які вбили та закопали однолітка, відправили за ґрати

Вероніка Рой

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Суд відправив за ґрати трьох юнаків із Жовківщини, які до смерті побили однолітка через борг та закопали його тіло. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Мова йде про інцидент, який трапився торік у квітні. Тоді троє жителів Жовківщини, яким на той час було 15 та 17 років, вимагали у свого 17-річного знайомого 12 тис грн, які він нібито їм заборгував.

Аби хлопець повернув борг, молодики побили його. Внаслідок отриманих травм потерпілий помер. Згодом обвинувачені закопали тіло хлопця на городі, поруч з помешканням одного з нападників.

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Суд визнав молодиків винними і призначив покарання у вигляді позбавлення волі: одному терміном на 8 років, а двом іншим – 7 років і 6 місяців кожному.

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Фото: прокуратура

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