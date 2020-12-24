Трьох юнаків з Жовківщини, які вбили та закопали однолітка, відправили за ґрати

Суд відправив за ґрати трьох юнаків із Жовківщини, які до смерті побили однолітка через борг та закопали його тіло. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Мова йде про інцидент, який трапився торік у квітні. Тоді троє жителів Жовківщини, яким на той час було 15 та 17 років, вимагали у свого 17-річного знайомого 12 тис грн, які він нібито їм заборгував.

Аби хлопець повернув борг, молодики побили його. Внаслідок отриманих травм потерпілий помер. Згодом обвинувачені закопали тіло хлопця на городі, поруч з помешканням одного з нападників.

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Суд визнав молодиків винними і призначив покарання у вигляді позбавлення волі: одному терміном на 8 років, а двом іншим – 7 років і 6 місяців кожному.

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Фото: прокуратура