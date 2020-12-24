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Нацполіція Львівщини отримала 14 нових службових авто

Вероніка Рой

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Головному управлінню Національної поліції України у Львівській області передали 16 автотранспортних засобів: 14 легкових авто, 1 автобус та 1 квадроцикл. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Зокрема, Львівська міська рада закупила 5 авто на загальну суму 2,5 млн грн. Решту автомобілів закупили Національна поліція України, Трускавецька міська рада і благодійний фонд «Безпека». Транспорт поділять між підрозділами поліції Львівської області та Львова.

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«В мене до вас велике прохання: під час виконання поставлених завдань і свого професійного обов’язку, бережіть це майно, яке вам довірили, для служіння громаді міста», — звернувся до працівників поліції начальник Головного управління Національної поліції України у Львівській області Василь Віконський.

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Фото: ЛМР

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