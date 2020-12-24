На Львівщині в оренду віддали п'ять ставків

На Львівщині для рибогосподарських потреб в оренду передали п’ять водних об’єктів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Власне, 23 грудня у департаменті екології та природних ресурсів відбулися земельні торги у формі аукціону, під час яких 5 ставків і віддали в оренду:

ставки площею 0,2138 га, 0,2704 га, 0,4116 га та 0,7469 га, які розташовані на території Роздільненської сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району;

ставок площею 7,9780 га, який розташований на території Воле-Баранецької сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району.

«Переможці земельного аукціону сплачуватимуть щорічно понад 20 тисяч гривень до бюджетів відповідних місцевих рад Самбірського району за оренду земельних ділянок разом із водними об’єктами», – зазначив директор департаменту екології та природних ресурсів Руслан Гречаник.

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За його словами, надання в оренду водних об’єктів на земельних торгах дає значну кількість позитивних результатів.

«Йдеться не лише про надходження додаткових коштів до місцевих бюджетів від сплати орендної плати, розвиток рибництва, створення нових робочих місць, але й про прозорий механізм та вільний доступ учасників до аукціону, ефективне та раціональне використання водних об’єктів, здійснення та забезпечення належного контролю за якістю вод», – додав Руслан Гречаник.

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