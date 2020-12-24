ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині в оренду віддали п'ять ставків

Соломія Головіна

|

На Львівщині для рибогосподарських потреб в оренду передали п’ять водних об’єктів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Власне, 23 грудня у департаменті екології та природних ресурсів відбулися земельні торги у формі аукціону, під час яких 5 ставків і віддали в оренду:

  • ставки площею 0,2138 га, 0,2704 га, 0,4116 га та 0,7469 га, які розташовані на території Роздільненської сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району;
  • ставок площею 7,9780 га, який розташований на території Воле-Баранецької сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району.

«Переможці земельного аукціону сплачуватимуть щорічно понад  20 тисяч  гривень  до бюджетів відповідних місцевих рад Самбірського району за оренду земельних ділянок разом із водними об’єктами», – зазначив директор департаменту екології та природних ресурсів Руслан Гречаник.

Реклама партнерів

За його словами, надання в оренду водних об’єктів на земельних торгах дає значну кількість позитивних результатів.

«Йдеться не лише про надходження додаткових коштів до місцевих бюджетів від сплати орендної плати, розвиток рибництва, створення нових робочих місць, але й про прозорий механізм та вільний доступ учасників до аукціону, ефективне та раціональне використання водних об’єктів, здійснення та забезпечення належного контролю за якістю вод», – додав Руслан Гречаник.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая
Анастасія ПИЖ
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая

День святого Миколая – це свято, яке уособлює маленьке диво. По одній із оповідей усе розпочалося ще в далекій давнині, ...

Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая
Дарина ВОЗНЯК
Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая

День святого Миколая – одне з найулюбленіших свят українських дітлахів. Та не всі вони мають нагоду відчути святковий ду...

Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові

На новорічні та різдвяні свята мешканці Львівщини традиційно збирають за одним столом рідних людей і найближчих друзів. ...

Імунітет проти COVID. Корисні лайфхаки для його зміцнення
Соломія ГОЛОВІНА
Імунітет проти COVID. Корисні лайфхаки для його зміцнення

Ось уже майже рік, як в світі вирує пандемія коронавірусу. Поки всі ми з нетерпінням чекаємо на вакцину, дуже важливо зн...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...