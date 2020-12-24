Які порушення виявили у Жовківській лікарні, де через знеструмлення загинули пацієнти

Міжвідомча комісія з’ясувала, що Жовківська районна лікарня не мала автономного джерела енергії, що є обов’язковою вимогою для covid-лікарні. Також працівники медзакладу зберігали використані балони з-під кисню просто неба та порушили ще низку правил. Про це повідомили 24 грудня під час брифінгу у Львівській ОДА за підсумками роботи міжвідомчої комісії щодо перевіри лікарень, передає кореспондент Львівського порталу.

Після нещасного випадку у Жовківській районній лікарні, коли через знеструмлення померли двоє пацієнтів, на Львівщині перевірили всі медзаклади, які надають допомогу пацієнтам із коронавірусом.

У ЛОДА зазначили, що кожен медзаклад повинен відповідати першій категорії надійності щодо електропостачання. Це означає, що лікарні повинні живитися двома взаєморезервними лініями та мати автономне джерело енергії. Жовківська лікарня та більшість медзакладів Львівщини цим вимогам не відповідали.

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«Автономним джерелом енергії може бути дизель, або акумулятор. Більшість медустанов, зокрема і Жовківська лікарня, не відповідали цим вимогам. Зараз у Жовківській лікарні встановлено два дизельних генератори: один у пологовому відділенні, інший – у реанімації хірургічного відділення», – пояснив заступник директора депаратменту паливно-енергетичного комплексу Львівської ОДА Мар’ян Мороз пояснив,

Також він наголосив, що третій генератор закупили ще під час перевірки, зараз залишилось розробити лише технічну документацію.

За словами начальника відділу управління нагляду промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Львівській області Віктора Курила, у Жовківській районній лікарні виявили ще низку порушень:

використані балони з-під кисню зберігались просто неба.( Зараз у лікарні вже готують спеціальне приміщення для зберігання таких балонів);

неправильно зачинене одне з приміщень для зберігання балонів;

відсутні надписи на вхідних дверях: «Вогненебезпечно» та «Стороннім вхід заборонено»;

біля одного з відділень не було пожежного щита.

Зазначимо, що комісія перевірила 23 лікарні і виявила порушення в роботі усіх закладів, окрім Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ». Під час перевірки виявили порушення у роботі електропостачання та відсутність деякої документації.

Як повідомляв Львівський портал, 27 листопада у Жовківській центральній районній лікарні Львівської області двоє пацієнтів із діагнозом COVID-19 померли після того, як у реанімаційному відділенні було відсутнє електропостачання.

Детальніше про цей випадок можна прочитати у статті Львівського порталу: «Смертельне знеструмлення Жовківської лікарні. Хто винен».

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