«Дударик» запрошує насолодитися новою пограмою «Хору ангелів»

Національної хорової капели «Дударик» запрошує львів’ян насолодитися новою мистецькою програмою «Хор ангелів». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

В програмі – монодії і стихири, авторська духовна музика, переклади для солістів і хору у супроводі оркестру творів Баха, Генделя, Вебера, Арангуеса, Качіні, а також Слєпченко та Кацала.

З хором хлопчиків виступатимуть солісти: Олена Романів (сопрано), Назар Хижий (кларнет), Святослав Роздобудько (сопілка), Олег Ярема (гітара).

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Учасники та виконавці:

Струнний квартет Львівської національної опери: Ігор Муравйов (концертмейстер, скрипка), Оксана Гречух (скрипка), Роман Жарковський (альт), Михайло Сегеденко (віолончель); Чоловічий хор Національної хорової капели «Дударик».

Диригує – Мар’яна Хижа

Центральною дійовою особою в ній є хор хлопчиків – 25 співаків капели, кращі з кращих. Своїм талантом і чистотою вони спроможні вдихнути життя у надзвичайну, спеціально підібрану, і заранжовану музику, щоб піднести слухача до небес.

«Нині важливо дати людям можливість катарсису, 100 і більше відсотків краси і духовного тепла, аби відігріти їх душі і оселити в них надію», – йдеться у повідомленні.

Художній керівник – Дмитро Кацал

Концерти відбудуться 27 грудня о 16.00 у Домініканському соборі та 17 січня о 17.00 у Львівському органному залі.