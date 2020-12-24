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Біля Львова вантажівка насмерть збила велосипедиста

Наталя Дуляба

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В середу ввечері, 23 грудня, неподалік Львова на трасі Київ – Чоп у ДТП загинув 65-річний велосипедист. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

 

Попередньо встановлено, що аварія сталась орієнтовно о 20:15 год. поблизу смт. Запитів Кам’янка-Бузького району. Вантажівка MAN, за кермом якої перебував 51-річний мешканець району, збив 65-річгого велосипедиста.

Постраждалим виявився житель села Старий Яричів Кам’янка-Бузького району. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

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Наразі всі обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

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