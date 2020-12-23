ОСТАННІ НОВИНИ

Задирав спідницю, намагався зґвалтувати. Мешканця Мостищини судитимуть за напади на дівчат

Соломія Головіна

|

У Перемишлянах судитимуть молодика, якого обвинувачують у спробі зґвалтування та хуліганстві. За напади на дівчат 27-річному жителю Мостищини загрожує до 6 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Так, у вересні цього року на автобусній зупинці центральної вулиці Перемишлян, де в цей час нікого не було, молодик чіплявся до дівчини: задер спідницю і тягнув за руки.

Реклама партнерів

Того ж дня, незважаючи на світлий час доби, обвинувачений скоїв напад на іншу дівчину: переслідував її, а коли наздогнав, застосовуючи фізичне насильство, намагався зґвалтувати. Постраждала змогла вирватися від нападника і втекти.

Враховуючи всі обставини вчинених злочинів, молодику обрали найсуворіший запобіжний захід – наразі він перебуває під вартою. Золочівська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт. Санкція інкримінованих статей (ч.3 ст.15, ч.1 ст.152 та ч.1 ст.296 ККУ) передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая
Анастасія ПИЖ
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая

День святого Миколая – це свято, яке уособлює маленьке диво. По одній із оповідей усе розпочалося ще в далекій давнині, ...

Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая
Дарина ВОЗНЯК
Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая

День святого Миколая – одне з найулюбленіших свят українських дітлахів. Та не всі вони мають нагоду відчути святковий ду...

Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові

На новорічні та різдвяні свята мешканці Львівщини традиційно збирають за одним столом рідних людей і найближчих друзів. ...

Імунітет проти COVID. Корисні лайфхаки для його зміцнення
Соломія ГОЛОВІНА
Імунітет проти COVID. Корисні лайфхаки для його зміцнення

Ось уже майже рік, як в світі вирує пандемія коронавірусу. Поки всі ми з нетерпінням чекаємо на вакцину, дуже важливо зн...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...