Задирав спідницю, намагався зґвалтувати. Мешканця Мостищини судитимуть за напади на дівчат

У Перемишлянах судитимуть молодика, якого обвинувачують у спробі зґвалтування та хуліганстві. За напади на дівчат 27-річному жителю Мостищини загрожує до 6 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Так, у вересні цього року на автобусній зупинці центральної вулиці Перемишлян, де в цей час нікого не було, молодик чіплявся до дівчини: задер спідницю і тягнув за руки.

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Того ж дня, незважаючи на світлий час доби, обвинувачений скоїв напад на іншу дівчину: переслідував її, а коли наздогнав, застосовуючи фізичне насильство, намагався зґвалтувати. Постраждала змогла вирватися від нападника і втекти.

Враховуючи всі обставини вчинених злочинів, молодику обрали найсуворіший запобіжний захід – наразі він перебуває під вартою. Золочівська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт. Санкція інкримінованих статей (ч.3 ст.15, ч.1 ст.152 та ч.1 ст.296 ККУ) передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років.

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