В українських школах почали тестувати електронні щоденники та журнали

Міністерство освіти та науки почало тестувати електронні щоденники та журнали в закладів загальної середньої освіти. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства освіти та науки.

«Це державна розробка, над якою працювала команда Міністерства освіти і науки України. Е-журнал є однією з частин автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту (АІКОМ), розробленого на базі Інституту освітньої аналітики. Використання е-журналів і е-щоденників скоротить обсяг бюрократичної роботи. Також сервіс буде адаптовано до роботи з будь-яких гаджетів», – повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Наразі протестовано інтерфейс, через який можна буде отримати доступ до різних сторінок: дані про учнів, розкладу уроків, списків відвідування, домашніх завдань тощо. Вся інформація буде заповнюватися вчителями, а за допомогою логіна й пароля батьки й учні зможуть отримати до неї доступ.

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Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту (АІКОМ), на базі якого працюватимуть електронні журнали та щоденники, має комплексну систему захисту інформації (КСЗІ) та відповідний сертифікат Державної служби спеціального зв’язку. Всі дані ретельно захищені, а доступ до них розмежовано відповідно до повноважень відповідальних працівників.

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