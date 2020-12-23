У Львові спалахнув пасажирський автобус

Сьогодні, 23 грудня, по вулиці Івана Франка загорівся пасажирський автобус. Про це у коментарі Львівському порталу повідомив речник ДСНС України у Львівській області Віталій Туровцев.
За словами Віталія Туровця, займання автобуса маршруту №53 сталося на вулиці Івана Франка, 150, близько 15.00.
О 15.37 пожежу повністю ліквідували.
За даними від очевидців, усі пасажири безпечно евакуювалися. Транспорт вигорів до тла.
Самотужки загасити вогонь водію не вдалося…
«Відбулось займання в моторному відсіку автобуса. Постраждалих немає», – уточнив Віталій Туровцев.
Відео: Юрій Вуй, ДСНС
Фото: Варта1
Андрій Котенський