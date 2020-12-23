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У Львові спалахнув пасажирський автобус

Андрій Котенський

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Сьогодні, 23 грудня, по вулиці Івана Франка загорівся пасажирський автобус. Про це у коментарі Львівському порталу повідомив речник ДСНС України у Львівській області Віталій Туровцев.

 

За словами Віталія Туровця, займання автобуса маршруту №53 сталося на вулиці Івана Франка, 150, близько 15.00.

О 15.37 пожежу повністю ліквідували.

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За даними від очевидців, усі пасажири безпечно евакуювалися. Транспорт вигорів до тла.

Самотужки загасити вогонь водію не вдалося…

«Відбулось займання в моторному відсіку автобуса. Постраждалих немає», – уточнив Віталій Туровцев.

Відео: Юрій Вуй, ДСНС

Фото: Варта1

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