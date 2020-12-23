Під час потрійного автозіткнення біля Яворова постраждало четверо осіб

Неподалік Яворова на Львівщині під час зіткнення трьох автомобілів постраждало четверо людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 грудня близько 17:30 год. на автодорозі «Львів – Краківець».

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Як встановили правоохоронці, зіткнулися автомобілі «Фольксваген Гольф», «Субару Форестер» та «Фольксваген Пассат».

Із травмами, отриманими під час ДТП, госпіталізували 51-річну пасажирку автомобіля «Фольксваген Гольф». Крім того, медики надали допомогу 54-річному водію «Фольксваген Гольф», 28-річному водію «Субару Форестер» та його 48-річній пасажирці. Всі постраждалі – жителі Яворівського району.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, до трьох років обмеження волі.

Досудове розслідування триває.

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