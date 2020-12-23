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На Сколівщині засудили чоловіка, який бив маму та бабусю

Ольга Денисяка

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31-річного мешканця села Кальне Сколівського району, який декілька разів у стані сп’яніння бив своїх маму та бабусю, засудили до 6 місяців арешту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Правоохоронці встановили, що упродовж січня – листопада цього року чоловік неодноразово у нетверезому стані під час конфліктів бив свою 51-річну маму та 75-річну бабусю. Над рідними він знущався не вперше – раніше його уже притягували до адміністративної відповідальності за домашнє насильство.

Чоловіка обвинувачували у вчиненні насильницьких дій, нанесенні тілесних ушкоджень та домашньому насильстві щодо своїх мами та бабусі (ч.1 ст.126, ч. 1 ст.125 та ч.1 ст.126-1 КК України відповідно).

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Суд визнав підсудного винним та призначив покарання – 6 місяців арешту.

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