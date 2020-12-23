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На перехресті Варшавської та Чорновола нетверезий водій вилетів на клумбу

Соломія Головіна

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У Львові п’яний водій на перехресті вулиці Варшавської та проспекту Чорновола не впорався з керуванням та вилетів на клумбу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Аварія трапилася близько опівночі 22 грудня. 41-річний водій автомобіля Volvo V40 не впорався з керуванням, не обрав безпечної швидкості, не стежив за дорогою і здійснив наїзд на клумбу.

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У чоловіка патрульні виявили ознаки сильного алкогольного сп’яніння. Зокрема, на відео з камер спостереження Центру безпеки міста видно, як водій після аварії вийшов з автомобіля і його хитало та заносило.

В присутності свідків він відмовився від перевірки на стан сп’яніння. На чоловіка склали два протоколи: за ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та ст.124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП. Та винесли постанову за ч.1 ст.126 (керування транспортним засобом без необхідних документів) КУпАП.

Додамо, що загалом цієї ночі склали 12 протоколів на нетверезих водіїв.

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