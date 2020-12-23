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На Мостищині п’яний чоловік «замінував» будинок сусіда

Ольга Денисяка

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У Мостиському районі поліцейські викрили чоловіка, який повідомив про фейкове замінування будинку свого сусіда. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Так, 22 грудня, близько 14:00, у поліцію повідомили, що в селі на Мостищині замінували будинок. Правоохоронці негайно прибули на місце, обстежили будинок та прилеглу територію, але вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не виявили.

Поліцейські встановили, що неправдиве повідомлення про замінування надав 53-річний місцевий мешканець, що проживає у сусідньому будинку. Також встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

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Слідчі Мостиського відділення поліції, за процесуального керівництва Городоцької місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцію статті, – до шести років позбавлення волі.

Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

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Фото: Нацполіція Львівщини

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