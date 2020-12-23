На Львівщині у вогні загинула жінка

У Дрогобицькому районі, внаслідок пожежі в житловому будинку, загинула жінка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

За даними рятувальників, 23 грудня о 12:01 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Медвежа Дрогобицького району в дерев’яному житловому будинку.

До місця події було негайно направлено вогнеборців 5-ої державної пожежно-рятувальної частини Дрогобича.

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О 12:38 пожежу повністю ліквідували.

На місці пожежі виявлено тіло 61-річної власниці будинку.

Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

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