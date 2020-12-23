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На Львівщині у криниці виявили тіло 72-річної жінки

Соломія Головіна

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У Миколаєві на Львівщині рятувальники витягнули з криниці тіло 72-річної жінки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Інформація про інцидент надійшла надзвичайникам 22 грудня о 15:55 год. Так, тіло 72-річної жінки виявили у безводній криниці глибиною 7 м на території власного приватного господарства.

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Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою рятувальної мотузки та підручних засобів тіло жінки витягнули на поверхню та передали працівникам поліції.

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