Молодь Львівщини запрошують позмагатися за звання «Найкращий студент України»

До участі в конкурсі «Найкращий студент України» запрошують молодь Львівщини, що навчається на 2-4 курсі у вищих навчальних закладах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

«Найкращий студент України» – системна конкурсна програма, покликана виявити та надати імпульс до подальшого розвитку студентської молоді як авангарду розвитку українського суспільства.

Спочатку учасників відбирають безпосередньо у вищих навчальних закладах. Опісля, визначать лідерів у регіонах. Цей етап триватиме до квітня 2021 року. «Найкращого студента» обиратимуть серед переможців регіональних етапів конкурсу.

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Переможців визначатимуть у 10 номінаціях. Обиратимуть найкращого студента України, найкращих студента-аналітика, громадського діяча, дизайнера, медійника, науковця, підприємця, програміста, спортсмена та профспілкового активіста.

«Маємо на Львівщині активне студентство, яке вирізняється високим рівнем інноваційних і громадських ініціатив. Важливо відзначати їх вплив на розвиток не лише області, а й країни. Це можливість популяризувати якісні приклади наукового, волонтерського, медійного, спортивного дозвілля молоді та змотивувати студентів брати відповідальність за розвиток свого навчального закладу. Окрім цього, кожна номінація конкурсу передбачає не лише теорктичні досягнення, а й реальні дії громадської участі і реалізовані суспільно корисні проекти. Участь у цьому конкурсі допоможе виявити нових лідерів у своїх середовищах та гідно оцінити результати їх суспільної активності», – зазначила начальник відділу молодіжної політики Львівської ОДА Софія Курман.

Щоб взяти участь, необхідно пройти онлайн-реєстрацію, обрати номінацію, в якій змагатиметесь. Більше інформації можна дізнатися у регіонального координатора або за цим посиланням.

Зазначимо, що конкурс організовують всеукраїнська громадська молодіжна організація «Студентська республіка» та Народно-демократична ліга молоді за підтримки Міністерства освіти і науки України.

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