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Мешканців Львівщини запрошують на службу в патрульну поліцію

Вероніка Рой

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Триває набір до лав патрульної поліції Львівської області. Усіх, хто хоче стати частиною команди, просять надсилати свої анкети. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

«Що ми радимо і пропонуємо. Службу в найкращому, молодому, заповзятливому колективі. Виконання службових обов’язків у різних цікавих та, подекуди, екстремальних ситуаціях. Вам все пояснять, навчать і забезпечать усім необхідним для виконання службових обов’язків в патрульній поліції Львівської області», – йдеться у повідомленні патрульних.

Кандидатам пропонують:

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  • заробітна платня від 13 200 гривень;
  • можливість компенсації витрат за оренду житла;
  • квартира у лізинг для сім’ї поліцейського;
  • кар’єра у структурі патрульної поліції;
  • безкоштовне медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я МВС.

Вимоги до кандидатів:

  • громадянство України;
  • вік 18–40 років;
  • наявність повної загальної середньої освіти;
  • відсутність судимості.

Подати анкету – тут.

Дізнатися більше можна за посиланням.

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