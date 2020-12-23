Мешканців Львівщини запрошують на службу в патрульну поліцію

Триває набір до лав патрульної поліції Львівської області. Усіх, хто хоче стати частиною команди, просять надсилати свої анкети. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.
«Що ми радимо і пропонуємо. Службу в найкращому, молодому, заповзятливому колективі. Виконання службових обов’язків у різних цікавих та, подекуди, екстремальних ситуаціях. Вам все пояснять, навчать і забезпечать усім необхідним для виконання службових обов’язків в патрульній поліції Львівської області», – йдеться у повідомленні патрульних.
Кандидатам пропонують:
- заробітна платня від 13 200 гривень;
- можливість компенсації витрат за оренду житла;
- квартира у лізинг для сім’ї поліцейського;
- кар’єра у структурі патрульної поліції;
- безкоштовне медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я МВС.
Вимоги до кандидатів:
- громадянство України;
- вік 18–40 років;
- наявність повної загальної середньої освіти;
- відсутність судимості.
Подати анкету – тут.
Дізнатися більше можна за посиланням.
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Вероніка Рой