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Лабрадор Чінзана стала найкращим собакою-пошуковцем поліції Львівщини

Соломія Головіна

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У кінологічному центрі поліції Львівщини назвали найкращого собаку-пошуковця зброї та вибухівки. Лабрадор Чінзана допомогла правоохоронцям виявити майже 100 одиниць набоїв та боєприпасів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Загалом від початку 2020 року за допомогою Чінзани та її чотирилапих «колег»  поліцейські Львівщини розкрили понад 350 злочинів.

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У кінологічному центрі поліції Львівщини лабрадор Чінзана працює уже чотири роки, потрапивши туди маленьким цуценям. Змалечку її готували до пошуку зброї та вибухонебезпечних предметів. І, завдяки щоденним тренуванням,  собака не підвела, а навпаки, проявила  себе дуже активною, сміливою та витривалою. Лише від початку 2020 року за допомогою Чінзани співробітники поліції Львівщини виявили майже 100 одиниць набоїв та боєприпасів.

Додамо, що у кінологічному центрі поліції Львівщини працює більше 20 собак. Здебільшого це – лабрадори та німецькі вівчарки, до «компетенції» яких входить пошук безвісно зниклих людей, а також зброї та вибухонебезпечних предметів.

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Фото: поліція Львівщини

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