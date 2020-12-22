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Житель Борислава відсидить за ґратами три роки за крадіжки церковних пожертв

Вероніка Рой

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Суд відправив за ґрати мешканця Борислава, який вчинив низку крадіжок церковних пожертв. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Зокрема, у серпні цього року 42-річний бориславчанин через незачинені двері увійшов до приміщення каплички на території готельно-лікувально-оздоровчого комплексу «ДіАнна» у смт Східниця та звідки викрав 800 грн. Згодом, на початку вересня, він знову скоїв крадіжку зі скриньки для пожертв. Цього разу чоловік викрав з церкви Покрови Пресвятої Богородиці у Трускавці 5000 грн.

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні обох злочинів і засудив до 3 років та 1 місяця позбавлення волі.

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