На Львівщині роздали землі «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» оскаржує у суді рішення місцевої влади Самбора щодо вилучення та передачі стороннім особам земельних ділянок компанії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

За даними відомства, «Укрзалізниця» виявила факти вилучення та передачі місцевою владою у Львівській області частин земельних ділянок залізниці стороннім особам без згоди товариства. Про випадки незаконного відчуження ділянок, за які «Укрзалізниця» сплачує податок на землю в місцеві бюджети, стало відомо департаменту майнової політики «Укрзалізниці».

«Самбірська міська влада Львівської області, не повідомивши «Укрзалізницю», вирішила на свій розсуд розпорядитися земельними ділянками товариства. Одну ділянку у Самборі площею 836 кв. м вирішено передати певній особі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Іншу земельну ділянку «Укрзалізниці» у Самборі площею 355 кв. м передали у одноосібну власність громадянину для ведення садівництва», – йдеться у повідомленні.

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За фактами вилучення земельних ділянок Укрзалізниця вже звернулася до суду.

«Такі дії місцевої влади Самбора… вкрай обурюють, адже частини земельних ділянок вилучалися без згоди «Укрзалізниці». При цьому місцеві бюджети продовжували отримувати від залізниці кошти від сплати земельного податку за ці ж вилучені ділянки. Ми налаштовані рішуче і будемо захищати інтереси компанії в суді», – заявили в «Укрзалізниці».

Як відомо, за 10 місяців 2020 року Укрзалізниця сплатила місцевим бюджетам майже 3,1 млрд грн земельного податку, а в 2019 році – близько 4 млрд грн.

Загальна площа земельних ділянок АТ «Укрзалізниця» складає понад 209 тис. га (без врахування земельних ділянок, розташованих у зоні проведення ООС та на території АР Крим).