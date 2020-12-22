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«Слуги народу» хочуть скасувати штрафи за відмову обслуговувати українською

Вероніка Рой

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Нардеп «Слуги народу» Максим Бужанський та майже 30 його однопартійців внесли в Верховну Раду законопроєкт, в якому пропонують скасувати штрафи за відмову обслуговувати державною мовою, що передбачене статтею 30 закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Про це пише УП з посиланням на сайт парламенту.

 

Серед підписантів – Олександр Дубінський, Данило Гетманцев, Євгеній Брагар, Олександр Качура та інші.

Наразі законопроєкт передали на розгляд керівництву й у ньому немає тексту й пояснювальної записки. Проте Бужанський у соцмережах пояснив, що це за законопроєкт.

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«З 16 січня набирає чинності норма закону про мову, згідно з яким вся сфера обслуговування, весь бізнес повинен працювати державною мовою, інакше штраф. Немаленький, до речі, до 6800 гривень.

Це абсурд, бізнес зобов’язаний тільки платити податки й нічого більше, інше регулює ринок. Я не хочу нічого змінювати частинами в самому законі про мову, він весь кривий. Але пропоную скасувати ці штрафи, і розв’язати це питання таким чином, а не плодити донощиків», – написав в Telegram Бужанський.

Як відомо, з 16 січня 2021 року мовою обслуговування споживачів в Україні має бути державна – українська мова. Це стосується кав’ярень, банків, аптек, АЗС, вокзалів, бібліотек, медичного обслуговування, освітніх послуг тощо.

Зазначимо, цьогоріч у липні Бужанський намагався скасувати норму про 80% навчання у школах українською мовою.

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