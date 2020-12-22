«Подаруй дитині свято»: 570 дітей отримали подарунки від благодійників

Завершилась дев’ята щорічна акція «Подаруй дитині свято» приурочена Дню святого Миколая. Її волонтери збирали листи з бажаннями потребуючих дітей, які виконували всі охочі львів’яни та мешканці області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Цього року нам вдалось привітати понад пів тисячі дітей. Це 230 дітей зі Львова, 20 дітей з Пустомит, 40 – зі Стрия та 80 незрячих дітей. А також, нам вдалось відвідати дитячу лікарню, і там привітати приблизно 200 дітей.», – розповіла координаторка акції Вероніка Кашинська.

Як зазначає координаторка, до участі у благодійній акції долучилось понад 40 волонтерів, які безпосередньо сортували подарунки та доправляли їх у різні куточки Львова, Стрия та Пустомит. Також волонтери зібрали дарунки від небайдужих людей, які передали діткам Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру та Львівської спеціальної школи № 100 I-III ступенів, де навчаються діти з вадами зору.

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