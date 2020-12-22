Оркестр LUMOS Orchestra запрошує на вечір різдвяних саундтреків

Львів’ян запрошують на найчарівнішу концертну подію зимових свят – вечір різдвяних саундтреків The Sounds of Christmas від симфонічного оркестру LUMOS Orchestra. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

The Sounds of Christmas – концерт, на якому можна поринути у святкову пригоду, небачені світи та неймовірні історії.

На вас чекатимуть музиканти та солісти у чарівних зимових образах, улюблені різдвяні композиції, казкова історія та незабутня атмосфера.

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Музика з стрічок «Сам удома», «Різдвяна історія», «Гаррі Поттер», «Полярний експрес», «Едвард руки-ножиці», «Чарлі та шоколадна фабрика», «Крижане серце», «Жах перед Різдвом», «Нарнія», «Золотий компас», «Клаус», «Ґрінч», «Доктор Хто», «Красуня та чудовисько» та інші у найкращій добірці різдвяних пісенних треків.

LUMOS Orchestra – справжні чарівники та метри саундтрекової музики. У 2020 році оркестр святкував своє 10-річчя і за чималий творчий шлях вже має чудові здобутки: близько 700 різноманітних саундтреків у репертуарі, сценічні та творчі кліпи і записи, великі тематичні концерти по “Володарю Перснів”, “Гаррі Поттеру” “Зоряним Війнам”, “Доктору Хто”, мультфільмам студії Disney, відеоіграм. Також LUMOS Orchestra час від часу гастролюють закордоном та мали нагоду виступати перед видатними голлівудськими акторами та розробниками ігор.

Кожен проект колективу це завжди більше ніж просто концертний захід. LUMOS Orchestra створює сюжетні видовища, поєднані тематичними історіями; інтерактивні івенти для слухачів, що завжди збирають повні зали шанувальників та залишають по собі неймовірні емоції та враження.

Солісти – Марта Говдиш, Мар’яна Браташ, Анна Васильченко

Диригент – Назар Кулиняк

Подія відбудеться 4 січня у Львівській філармонії. Початок о 19 год.

Порадуйте себе та близьких квитками на по-справжньому дивовижну зимову подію за посиланням: Gastroli.ua.