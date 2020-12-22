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На Пустомитівщині чадним газом отруїлося немовля

Вероніка Рой

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Протягом понеділка, 21 грудня, на Львівщині чадним газом отруїлися троє людей. Серед них – немовля, яке госпіталізували у реанімаційне відділення лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Один випадок трапився близько 20:00 год. у селі Бережниця Самбірського району. Зокрема, в приватному житловому будинку під час опалювання пічкою отруїлась 49-річна жінка. Постраждалу у стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано у реанімаційне відділення Самбірської центральної районної лікарні.

Інший випадок стався близько 22:15 год. у селі Зубра Пустомитівського району. В приватному житловому будинку отруїлись чадним газом дві особи. Серед постраждалих є немовля, яке госпіталізоване у реанімаційне відділення Львівської міської дитячої клінічної лікарні.

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Обставини обох подій з’ясовуються.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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