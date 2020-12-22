На Пустомитівщині чадним газом отруїлося немовля

Протягом понеділка, 21 грудня, на Львівщині чадним газом отруїлися троє людей. Серед них – немовля, яке госпіталізували у реанімаційне відділення лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Один випадок трапився близько 20:00 год. у селі Бережниця Самбірського району. Зокрема, в приватному житловому будинку під час опалювання пічкою отруїлась 49-річна жінка. Постраждалу у стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано у реанімаційне відділення Самбірської центральної районної лікарні.

Інший випадок стався близько 22:15 год. у селі Зубра Пустомитівського району. В приватному житловому будинку отруїлись чадним газом дві особи. Серед постраждалих є немовля, яке госпіталізоване у реанімаційне відділення Львівської міської дитячої клінічної лікарні.

Реклама партнерів

Обставини обох подій з’ясовуються.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.