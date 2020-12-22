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На Львівщині розшукують водія, який збив 60-річного пішохода і втік

Ольга Денисяка

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Поліція оголосила в розшук водія, який у селі Трійця Радехівського району збив 60-річного пішохода і втік з місця ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Аварія сталася 21 грудня о 17:45 год. у селі Трійця Радехівського району на автодорозі Буськ – Берестечко.

Як попередньо встановили правоохоронці, невідомий водій невстановленого авто наїхав на 60-річного пішохода та втік з місця події. З травмами, отриманими внаслідок ДТП, постраждалого місцевого мешканця госпіталізували.

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За фактом слідчі територіального відділення поліції, за процесуального керівництва Радехівської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін  до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває.

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Фото: Нацполіція Львівщини

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